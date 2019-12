Muere entrenador que inspiró película "Duelo de Titanes"

Cuando se elaboran listas de las mejores películas deportivas, "Duelo de Titanes" ("Remember the Titans"), entra en la discusión no sólo por la actuación de Denzel Washington, sino también por la historia que respalda la historia. Este día, el legendario entrenador Herman Boone, interpretado por Denzel, murió a los 84 años de edad.

La escuela secundaria TC Williams High School comunicó el deceso del coach que dirigió a un grupo de jugadores a un campeonato estatal en 1971, así como el segundo lugar nacional.

"Es con gran tristeza que compartimos la triste noticia de la muerte del ex entrenador en jefe de futbol americano Herman Boone, quien dirigió a los Titanes al Campeonato Estatal en 1971", compartió la escuela por medio de un comunicado.

El logro se convirtió en una película de Disney en el 2000 y protagonizó a Washington como el entrenador en jefe de los Titanes. Washington recibió un Premio Black Reel al Mejor Actor en 2001 por el papel así como al Mejor Actor en una Película en los Premios de Imagen NCAAP.

El equipo de Boone ganó atención nacional en 1971 cuando el presidente Nixon llamó a los Titanes "el equipo salvó la ciudad de Alejandría".