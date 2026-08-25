Muere legendario luchador, Solar II

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México.- La lucha libre mexicana volvió a vestirse de luto este fin de semana tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Solar II, una de las figuras más emblemáticas del pancracio nacional y un luchador que dejó una profunda huella en los encordados de la Arena México. El histórico gladiador perdió la vida a los 66 años de edad.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por su hermano, Solar I, quien informó sobre el deceso de Pedro Buenrostro, hombre que dio vida al icónico personaje y que durante décadas se ganó el respeto de aficionados y compañeros dentro de la lucha libre mexicana.

"Con profundo pesar y un inmenso dolor, comunicamos el fallecimiento de Pedro Buenrostro, Solar Segundo, querido hermano, familiar y amigo. Quien hoy comparte esta noticia tiene el dolor y el privilegio de haberlo tenido como hermano", escribió Solar I en sus redes sociales.

De inmediato, aficionados, luchadores y diversas personalidades del medio expresaron sus condolencias y reconocieron la destacada trayectoria del esteta, considerado una referencia para varias generaciones de gladiadores.

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Solar II construyó una sólida carrera en empresas como la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) y posteriormente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde protagonizó memorables combates y se consolidó como uno de los luchadores más respetados de su época. Como muestra de reconocimiento a su legado, recibió un homenaje durante la tradicional función dominical en la Arena México.

Entre sus logros más recordados destaca la conquista de la máscara de Enfermero Jr. en 1983, así como su triunfo sobre Belcebú en 1985, resultados que lo catapultaron como una de las grandes figuras de los cuadriláteros mexicanos.

El legado de Solar II también se refleja en la cantidad de luchadores con los que compartió escenario a lo largo de su carrera, entre ellos nombres como El Pantera, Roberto Grimaldo, Magia Azul y Titán. Formado bajo la tutela del legendario Diablo Velasco, el luchador escribió páginas importantes en la historia del pancracio nacional.

Uno de los episodios más significativos de su trayectoria ocurrió en 2002, cuando perdió la máscara ante Súper Kendo en una emocionante lucha celebrada en la emblemática Arena México. A pesar de aquella derrota, su legado permaneció intacto y hoy es recordado como uno de los grandes exponentes de la lucha libre mexicana.