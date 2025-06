Mundial de Clubes: ¿A qué hora y donde ver el Rayados vs Inter?

Este martes continúa la actividad del Mundial de Clubes con cuatro partidos de alto voltaje entre equipos de Argentina, Brasil, Corea del Sur, y además, el debut de la Liga MX con la representación de Rayados de Monterrey frente al Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions League.

La acción comienza desde las 10:00 horas con el choque entre Fluminense, quien clasificó como campeón de la Copa Libertadores del 2023 frente al Borussia Dortmund. Más tarde, el conjunto argentino River Plate enfrentará en Seattle al cuadro japonés Urawa Reds, ambos rivales de grupo del Monterrey.

Los surcoreanos de Ulsan Hyundai se medirán contra el equipo sudafricano Mamelodi Sundowns, y finalmente, Monterrey chocará contra el Inter de Milán en el mítico Rose Bowl de Pasadena.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos.

-Fluminense vs Borussia Dortmund

Hora: 10:00 horas

Transmisión: ViX y DAZN

-River Plate vs Urawa Reds

Hora: 13:00 horas

Transmisión: DAZN

-Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns

Hora: 16:00 horas

Transmisión: ViX y DAZN

-Rayados de Monterrey vs Inter de Milán

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN.