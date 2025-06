Mundial de Clubes FIFA inicia en Estados Unidos entre protestas

NUEVA YORK (AP) — El audaz experimento de la FIFA por darle otra dimensión al fútbol de clubes empieza este fin de semana en Estados Unidos.

Hay un seductor fondo total de premios de 1.000 millones de dólares que, pero la Copa Mundial de Clubes —agigantada de siete a 32 equipos— transita un campo minado.

Por un lado están las quejas de técnicos y jugadores por la adición de otra competición a un saturado calendario de partidos. Se percibe una sensación de apatía por parte de los aficionados en el país anfitrión, reflejado en un llamativo descenso en el precio de las entradas. Y el nuevo torneo se ha topado con las políticas migratorias del presidente Donald Trump que han provocado una escalada de protestas.

Todo pareciera conjuntarse para complicar los planes para este nuevo torneo y la cita de gala de la FIFA —la Copa Mundial— que dentro de un año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que ha cultivado una cercana relación con Trump y está ávido por disparar la popularidad del fútbol en Estados Unidos, destacó que el Mundial de Clubes representa un "Big Bang" para el deporte.

También procuró atenuar el ruido negativo que ha rodeado al torneo en su antesala.

"Cada país tiene sus propias políticas, pero nosotros estamos para la unión", dijo Infantino, quien estuvo presente en la toma de posesión de Trump en enero. "Como siempre, antes del Mundial se hablan de muchos temas, pero luego cuando empieza va a ser una fiesta".

¿De qué se está hablando?

Se habla del endurecimiento de las políticas de inmigración, informes de turistas extranjeros detenidos y demoras en el procesamiento de visas.

Los temores no se disiparon el mes pasado cuando se anunció el grupo de trabajo encargado de supervisar los preparativos del Mundial 2026, sobre todo por una declaración del vicepresidente JD Vance que pudo interpretarse como una advertencia.

"Queremos que vengan. Queremos que celebren. Queremos que vean el juego", expresó. "Pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que irse a casa. De lo contrario, tendrán que hablar con la secretaria Noem", añadió, hablando junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

No han trascendido detalles sobre la venta de entradas, pero los precios han bajado a medida que se acerca el torneo y las butacas para el partido inaugural este sábado entre el Inter Miami de Lionel Messi contra el Al Ahly de Egipto aún estaban disponibles.

En Ticketmaster, la plataforma oficial de venta de boletos de la FIFA para el Mundial de Clubes, las entradas menos caras para el duelo inaugural costaban 349 dólares en diciembre. Al inicio de esta semana, sin embargo, el precio se había desplomado a 55 dólares.

La cadena de hoteles Marriott Bonvoy, socia de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, ha estado ofreciendo entradas gratuitas a algunos de sus miembros élite para ciertos partidos.

También están los reproches sobre la razón de ser de un ampliado Mundial de Clubes —cuya final será el 13 de julio en Nueva Jersey— al cabo de una larga temporada.

Enzo Maresca, el técnico de un Chelsea que disputó 57 partidos en una campaña que culminó el 28 de mayo con la victoria ante el Real Betis en la final de la Conference League de la UEFA, sostuvo que los jugadores "no son máquinas" y que este es un torneo que pone en riesgo su bienestar físico y mental.

"Ellos (la FIFA") deciden", dijo el entrenador italiano. "Hay gente dedicada a la organización de torneos y partidos. Si deciden de la manera cómo deciden las cosas, eso me indica que no les importa la cantidad de lesiones. No es normal la cantidad de lesiones que se están dando en el fútbol actual comparado al pasado. Esto se debe porque es un negocio".

El sindicato de futbolistas FIFPRO advirtió el jueves que su más reciente estudio sobre la carga de trabajo mostró una tendencia entre los jugadores de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) a no descansar lo suficiente. El reporte resaltó que apenas el 13% de los jugadores que participaron en la Eurocopa o en la Copa América el año pasado pudieron tener los 28 días de descanso recomendados.

FIPPRO mencionó el caso particular de Federico Valverde, el volante uruguayo del Real Madrid que acumuló 5.971 minutos de juego con su club y la selección antes de saltar a la cancha en Estados Unidos. También puso como ejemplo a Enzo Fernández, el centrocampista argentino de Chelsea, que tendría 70 partidos ante que acabe el Mundial de Clubes y 28 desplazamientos internacionales con su club y selección en 2024-25.

En su anterior formato, el torneo se disputaba en diciembre y nunca alcanzó un interés global. En medio de la temporada de las principales ligas europeas, se le veía más bien como una exhibición. Tras suceder a la Copa Intercontinental entre los monarcas de la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa Libertadores de la CONMEBOL, los clubes europeos dominaron al llevarse 16 de las últimas 17 ediciones.

Infantino pregona que el torneo es lo que el deporte ha estado esperando ansiosamente: un campeonato mundial a nivel clubes.

"Por primera vez en la historia, los 32 mejores clubes del mundo competirán en un torneo para determinar finalmente quién es el mejor", remarcó esta semana.

Otros piensan en distinto, como Ronald Koeman, el actual seleccionador de Holanda.

"Es absurdo que se juegue el Mundial de Clubes", dijo el otrora técnico del Barcelona. "Los clubes estarán contentos con el dinero que se llevan. Sin embargo, no me imagino a un jugador que haya ganado muchos títulos que se alegre por ganar un Mundial de Clubes comparado con ganar una liga, una Champions, una Eurocopa o un Mundial".

Aunque en Europa llueven las críticas, desde Argentina —con sus pesos pesados Boca Juniors y River Plate dentro del elenco— hay gran expectativa por verlos cruzarse contra rivales de todas partes del mundo. No se escuchan quejas por el cansancio y tampoco se desprecia el dinero que van a recibir para competir.

"Yo quiero ganar, no quiero ir a competir y ver qué pasa", avisó Marcelo Gallardo, el técnico de River.