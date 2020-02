"Muñeco" Gallardo recibe alta médica y podría dirigir a River el domingo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió este viernes el alta médica tras ser operado por un cálculo renal el jueves y aseguró al salir de la clínica que si el sábado se siente "bien" estará al día siguiente en el banquillo para dirigir en el partido ante Unión de Santa Fe.



"No tengo ninguna contraindicación que demuestre lo contrario, tengo un reposo activo. Tengo el día de hoy, y mañana, para ver cómo evoluciono, por eso me dieron el alta", dijo el entrenador de 44 años en rueda de prensa.



"Si este sábado me siento bien, dirigiré el entrenamiento y viajaré a Santa Fe", precisó.



River Plate, líder de la Superliga Argentina con 36 puntos, 3 más que su perseguidor, Boca Juniors, visitará este domingo a Unión de Santa Fe en la decimonovena jornada.



Gallardo se mostró feliz al salir de la clínica, pero aclaró que no puede hacer actividad física y que debe "andar tranquilo".



El técnico debió abandonar el martes pasado las prácticas del equipo por los fuertes dolores que sentía y fue trasladado de urgencia a la clínica.



"Estuve doblado de dolor, recién me estoy de nuevo enderezando", indicó.