Nacionales primer campeón de Serie Mundial con cuatro triunfos de visita

La casa gana es una frase que por mucho tiempo resonará en la cabeza de Jim "Mattress Mack" McIngvale quien no entenderá como a los Astros de Houston a los que les apostó 12 millones de dólares se convirtió en el primer equipo en perder cuatro juegos de Serie Mundial en su estadio.

La derrota de los Astros en el Juego 7 del clásico de otoño provocaron que el multimillonario filántropo estadounidense se quedara con el dinero con el que pensaba amortiguar una promoción que hizo en su tienda de muebles.

McIngvale había pasado el mes apostando millones de dólares a sus queridos Astros para ganar la Serie Mundial como un medio para cubrir una promoción de una temporada en sus tiendas de muebles que prometía reembolsar todas las compras de más de 3 mil dólares si Houston conseguía el título.

Mack le dijo a "The Action Network" que sus responsabilidades por la promoción son más de 20 millones, que finalmente no rembolsará porque los Nationals se quedaron con el campeonato.

El viaje de un mes de McIngvale lo llevó a al menos nueve casas de apuestas deportivas diferentes en tres estados viajando por el país en jet privado, muchas veces por la mañana antes de asistir a un juego de los Astros en persona, para dejar más efectivo en el equipo de su ciudad natal.

Mack espera que la publicidad a nivel nacional que atrajo dé frutos en nuevos negocios en sus tiendas Gallery Furniture.