Nacionales superan a Marlins de Miami
MIAMI.- Foster Griffin logró su mayor cifra de la campaña con nueve ponches en siete innings y lanzó pelota de dos carreras para que los Nacionales de Washington superaran el viernes 3-2 a los Marlins de Miami.
Jacob Young conectó un jonrón, mientras que CJ Abrams añadió un sencillo, recibió una base por bolas e impulsó una carrera. Curtis Mead pegó un doble y negoció dos boletos por los Nacionales.
Nasim Nuñez conectó un sencillo, recibió una base por bolas y se robó dos almohadillas para llegar a 16, la mayor cifra en las Grandes Ligas.
Griffin (4-1) permitió dos carreras —una limpia— en la primera entrada y maniató a Miami durante el resto de su actuación. Dispersó cuatro hits y retiró a sus últimos ocho adversarios, ponchando a cinco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El abridor de los Marlins, Robby Snelling, permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas en su debut en las Grandes Ligas. Snelling (0-1) otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a dos.
El dominicano Otto López conectó tres de los cinco hits de Miami y extendió su racha de juegos bateando de hit a 11.
no te pierdas estas noticias
FIA acuerda cambios en motores de F1 para 2027
AP
Los cambios responden a críticas de pilotos y se aplicaron parcialmente en Miami 2026.
Alexandra Eala avanza en Abierto de Italia con apoyo filipino
AP
Eala, con base en la academia de Nadal, avanza en su segunda participación en Roland Garros.
Lesión de Francisco Roig en Roma: entrenador de Swiatek afectado
AP
Swiatek mantiene buena relación con Roig pese a la lesión que limita sus entrenamientos.