Nada especial enfrentar al Atlético de San Luis: "Míchel" González

No hay lugar para los sentimientos ajenos a Pumas. El debutar contra Atlético de San Luis, equipo con inversión del Atlético de Madrid, no es especial para el técnico español Míchel González.

"Ha pasado tanto tiempo (de la última vez que encaró al Atleti) que ni me acuerdo. Para mí es una satisfacción y alegría debutar con un rival de inversión española, pero es igual como enfrentar al Necaxa, Tigres, América... Hemos utilizado los partidos de esta pretemporada para competir, todos los jugadores quieren llamar la atención, la connotación especial va más allá del San Luis y el Atlético, es el carácter y corazón de Pumas que hay que recuperar", expresó el timonel.

Dentro de su papel de estratega, González no reveló su cuadro titular y se mostró optimista por lo hecho en la pretemporada. "Tenemos claro con quién jugar el sábado y cómo jugar, ha sido una línea a seguirla en la pretemporada, tenemos claro con quién; no lo diré porque (Alfonso) Sosa estará atento".

Incluso, el español aseguró que las características del futbol mexicano lo motivan, por el reto de los resultados inmediatos. "La lucha contra el tiempo y los resultados está en el ADN del técnico, no es algo que me quite energía, al contrario, esa excitación de ganar puntos y posiciones en la tabla. No he venido a pasar el rato ni de vacaciones.

"Tenemos un grupo bueno, pero sí pensamos en tiempo, resultados y calificación. La intención es que haya tensión y responsabilidad; que cuando se pongan la camiseta de Pumas, sepan de la responsabilidad", concluyó.