Nadadora Liliana Ibáñez se inspiró en Ana Guevara para seguir en el deporte

La nadadora Liliana Ibáñez dijo que una de las personas que la inspiró para dar su máximo esfuerzo en el deporte y destacar en la selección nacional fue sin duda la ahora titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

Durante la presentación de una serie de libros relacionados con el tema "Mujeres geniales, ciencia, deporte y periodismo", la medallista centroamericana reveló que una de las personas que la inspiraron fue la medallista olímpica de Atenas 2004.

Contó que ahora ella ha sido parte de la inspiración de las nuevas generaciones de la natación y un ejemplo fue lo que sucedió hace unos días cuando un niño se acercó a ella y pidió una fotografía.

Lo que más llamó la atención es que en la piscina del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y Alto Rendimiento (CNAR) había más competidores olímpicos y el infante sólo se centró en ella. Pidió la fotografía, se marchó y a medio camino regreso para abrazarla.

La empapó, pero vio en su rostro una gran alegría que ennobleció el corazón.

Ese acto hizo que Liliana Ibáñez lo tomara como un acto que ella misma hizo hace unos años cuando Ana Gabriela Guevara era la "Saeta Sonorense" por la manera de correr en las pistas y conquistar lo inimaginable en la esfera deportiva.

"Me hizo recordar muchas cosas y que al final, uno está en la situación que está, pero hay que seguir luchando. Ese niño y su abrazo me recordó mucho lo que hice no hace mucho a una persona. A mi actual directora de la Conade", reveló.

Mencionó que tuvo que pasar mucho tiempo para tener de cerca a la exvelocista mundial y cuando la tuvo enfrente, "se me cayó la cara. La voltee a ver así como diciendo todos estos años, imaginando como sería, me recordó mucho este niñito lo que hice en Ana".

Añadió que para llegar a ser una deportista de grandes latitudes no ha dejado de entregarse en cada entrenamiento, en cada competencia en donde, además de dejar el nombre de México en alto, demuestra la calidad de mujer, pero bajo la inspiración de Ana Guevara.

"En la hora del recreo, no era de las niñas que se sentaban a comer el lunch en la cafetería. Me comía el sandwich corriendo y jugando futbol. Me ponía la bandita de Ana Guevara como cuando corría, de hecho en algún momento, me llegaron a decir Guevara", asentó.

Por eso aunque debido a una operación en el hombro izquierdo no podrá competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019, ella siente el compromiso con sí misma para seguir con su paso en la natación mexicana y desde luego acudir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.