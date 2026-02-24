Nadadores del CDP competirán en aguas abiertas
El equipo de natación del Club Deportivo Potosino esta participando con los representativos Infantil Juvenil y Máster en el XXI Aniversario del Festival de Aguas Abiertas "Rutas del Arrecife 2026", que se celebrará en Puerto Morelos. Este certamen, de carácter nacional, funge además como selectivo al Campeonato Nacional de Aguas Abiertas 2026, lo que eleva su nivel competitivo y relevancia deportiva.
En la categoría Infantil Juvenil asistirán David Olvera López, Alejandro Ramírez, Ulises Hernández, Cayetano Rivera, María Paula González y Daniela Leija, quienes buscarán destacar ante los mejores exponentes del país en esta exigente modalidad.
Por su parte, el equipo Máster estará conformado por Rubén Guajardo, Rocío Ortiz, Jesús Ayala, María José Muriel, Mauricio Muriel y Perla Ochoa, atletas con experiencia que también buscarán resultados sobresalientes en aguas abiertas.
Ambos equipos estarán bajo la dirección técnica de los entrenadores José Torres y Venustiano Vázquez, quienes brindarán acompañamiento estratégico y respaldo durante la competencia, fortaleciendo el desempeño colectivo e individual.
