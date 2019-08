Nadal avanza en el US Open sin jugar

NUEVA YORK.- Nadal avanza a la tercera ronda del US Open sin jugar, Thanasi Kokkinakis anuncio su baja.

Después de varios días titubeando, el sol regresó a Nueva York y abrillantó una jornada en la que se dejó ver por el torneo Kobe Bryant, una de las figuras históricas de los Lakers. El exbaloncestista, de 41 años, presenció el acceso a la tercera ronda de tres representantes españoles en el cuadro masculino: Pablo Carreño (6-4, 6-7, 6-2 y 6-0 a Berankis), Feliciano López (6-7, 6-0, 6-4 y 6-4 a Nishioka) y Pablo Andújar (6-2, 6-4 y 6-1 a Sonego) que se medirán respectivamente a Goffin, Medvedev y a Bublik o Fabbiano.

No pudo Bryant, sin embargo, ver a Rafael Nadal, puesto que Thanasi Kokkinakis anunció su baja a media tarde. El australiano, de 23 años y 203 del mundo, renunció debido a una lesión en el hombro derecho, de modo que el de Manacor no tuvo que saltar este jueves a la pista. "Cuando me agaché esta mañana para ponerme los calcetines me di cuenta de que no podía jugar...", explicó el aussie. Su partido estaba programado a última hora del día, madrugada española, como broche al menú de la pista Arthur Ashe.

Más temprano, el alemán Alexander Zverev (6) terminó con las aspiraciones del estadounidense Frances Tiafoe al vencerlo en cinco mangas, por 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 y 6-3 en poco más de tres horas de partido.

El suizo Stanislas Wawrinka derrotó al francés Jeremy Chardy, por 6-4, 6-3, 6-7 (3/7) y 6-3; el estadounidense John Isner (14) superó en tres sets al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5) en 2:15 horas y donde se conectaron 40 aces, 22 para el vencedor.