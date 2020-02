Nadal reaparece con éxito; vence a Andújar en Acapulco

Rafael Nadal reapareció con éxito en la gira de la ATP el martes y doblegó 6-3, 6-2 a su compatriota español Pablo Andújar para avanzar a la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis.

Nadal, segundo del escalafón y primer cabeza de serie en México, se fue abajo 2-0 en el primer set, pero corrigió el rumbo y siguió adelante en este torneo, que ya conquistó en 2005 y en 2013.

El mallorquín, quien puso su marca en 4-0 ante Andújar, no participaba en la gira desde que cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia frente a Dominic Thiem.

"Lo más importante cuando llevas tiempo sin competir es ganar, porque eso te permite seguir adelante", dio Nadal. "Necesitaba un partido como el de hoy para coger confianza, llevo semanas sin competir y aquí los inicios son complicados por la humedad y el calor".

Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, enfrentará este miércoles al serbio Miomir Kecmanovic, quien en la víspera dio una sorpresa al imponerse al australiano Álex de Miñaur.

El español está de regreso en suelo mexicano, donde el año pasado cayó en octavos de final ante el eventual campeón Nick Kyrgios, quien jugaba más tarde.

El segundo favorito en México es el alemán Alexander Zverev, quien se vio dubitativo antes de vencer 7-6 (6) y 6-1 al taiwanés Jason Jung.

Zverev chocará ante el estadounidense Tommy Paul, quien viene desde la clasificación.

"Es mi primer partido desde (el Abierto de) Australia donde llegué a las semifinales, no jugué por varias semanas y aunque llegué con tiempo a Acapulco, este fue mi primer partido, pero fui mejorando poco a poco", justificó Zverev.

El tenista de 22 años y séptimo del escalafón fue finalista el año pasado en Acapulco, donde perdió ante el australiano Kyrgios.

En otro encuentro, el búlgaro Grigor Dimitrov no se despeinó siquiera. Apabulló al bosnio Damir Dzumhur por idénticos parciales de 6-3 y avanzó a segunda ronda, donde medirá fuerzas con el francés Adrian Mannarino.

También siguió adelante el coreano Soon Woon Kwon al vencer 6-2, 2-6 y 6-3 al japonés Taro Daniel, mientras que el canadiense Felix Auger-Aliassime superó 6-3, 7-6 (5) al australiano Alex Bolt.

SORPRESAS EN MUJERES

Las estadounidenses Venus Williams y Sloane Stephens fueron derrotadas inesperadamente el martes y quedaron fuera a las primeras de cambio.

Williams sucumbió ante la adolescente Kaja Juvan y Williams fue eliminada por la local Renata Zarazúa, de 22 años y ubicada en el puesto 270 de la gira WTA.

La mexicana logró un sorpresivo triunfo sobre Stephens, primera favorita en Acapulco, al imponerse por 6-2, 6-2 en apenas 1:25 horas. Stephens, de 26 años, fue campeona del US Open en el 2017 y finalista de Roland Garros en 2018.

Zarazúa ahora enfrentará a la estadounidense Katy Volynets, quien se impuso a su compatriota Shelby Rodgers 6-2, 7-6 (5).

Antes, Juvan rescató siete puntos para partido y dio la primera sorpresa de la jornada al reponerse de dos titubeantes sets para vencer a la quinta favorita Williams por 4-6, 7-6 (4) y 6-2.

La eslovena de 19 años, quien venía del torneo clasificatorio, requirió 2:38 horas para eliminar a Venus y en la siguiente fase enfrentará a su compatriota Tamara Zidansek.

"Jugué dos partidos de clasificación y llegué bien, pero estoy que no me lo puedo creer", dijo Juvan, ubicada en el sitio 125 del mundo. "Ya había perdido con Serena en Wimbledon y quedé decepcionada, pero hoy, luego de que no me sentí bien en los primeros dos sets, me lo pude sacudir y ganar, estoy muy feliz".

Williams, de 39 años y en el ocaso de su brillante carrera, estaba invicta en Acapulco, donde se coronó en el 2009 y en el 2010, cuando el torneo se disputaba sobre canchas de tierra batida.

La mayor de las hermanas Williams llegó a México como 64ta de la clasificación mundial tras caer en la primera ronda del Abierto de Australia ante la estadounidense Coco Gauff.

En más resultados de mujeres, la británica Katie Boulder siguió adelante al derrotar a la estadounidense Francesca Di Lorenzo por 2-6, 6-3, 6-2, mientras que la china Lin Zhu dejó en el camino a la ucraniana Katarina Zavatska por 7-6 (2), 6-2, la canadiense Leylah Fernández derrotó a Nina Stojanovic y la italiana Sara Errani avanzó con triunfo de 7-5, 6-4 sobre la española Sara Sorribes.

En su categoría de mujeres, el Abierto Mexicano de Tenis reparte una bolsa de 251.000 dólares y 250 puntos, mientras que en hombres se reparten 1.789.000 dólares.

El torneo se disputa en las canchas duras del complejo Mextenis localizado en el resort Mundo Imperial de esta ciudad.