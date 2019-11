"Nadie tiene asegurado su lugar y menos si no se cumplen objetivos", advierte Jesús Corona

Después de la eliminación del Apertura 2019, el capitán de Cruz Azul, José de Jesús Corona, subrayó que "nadie tiene asegurado su lugar" para el próximo torneo.

Al consumirse otro fracaso cementero, seguramente existirá, como cada semestre, una reorganización dentro de La Noria, en la cual jugadores saldrán y otros llegarán.

El portero, por ejemplo, tiene contrato hasta el término del Clausura 2020, pero había trascendido que se le extendía un año más; sin embargo, después de ayer, donde se equivocó en el tercer gol del Santos, todo puede cambiar.

"Uno reconoce que esas decisiones se pueden tomar, nadie tiene asegurado su lugar y menos si no se cumplen los objetivos", dijo Corona, la voz que representa el vestidor celeste, dolido por otro torneo sin corona.

El 7 de diciembre, La Máquina cumplirá 22 años sin título de liga, una racha que no ha podido detener, a pesar de llegar a seis finales durante ese lapso.

Fue un gris semestre para el Cruz Azul, que salió en muchas portadas por sus escándalos extra cancha, en lugar de lo futbolístico. En septiembre, la salida de Pedro Caixinha provocó una bola de nieve que tuvo la renuncia de Ricardo Peláez, las polémicas de Víctor Garcés, la contratación de Robert Dante Siboldi y que concluyó con la eliminación del Apertura 2019.

"Cada uno debe asumir sus responsabilidades. Sabemos que tenemos la obligación de clasificar en cada torneo y no se consiguió. Debemos hacer un análisis personal cada uno; fuimos muy irregulares a lo largo del certamen y eso nos dejó sin opción de Liguilla", sentenció el guardameta, quien ha defendido el arco celeste por más de una década.