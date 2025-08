Naomi Osaka avanza a semifinal en Abierto de Montreal

MONTREAL (AP) — Naomi Osaka avanzó a su primera semifinal en el Abierto de Montreal, al doblegar el martes por 6-2, 6-2 a la décima cabeza de serie Elina Svitolina.

Osaka enfrentará a Clara Tauson (16), quien eliminó 6-1, 6-1 a Madison Keys (6ta preclasificada) en el primer duelo de cuartos de la noche.

La japonesa Osaka, que tiene cuatro títulos de Grand Slam y llegó a ser número uno en el ranking, continuó con su mejor actuación en un torneo WTA 1000 desde que llegó a la final en Miami en 2022. Se alejó del tenis durante 15 meses hacia el final de esa temporada y tuvo a su hija Shai en julio de 2023.

Busca el octavo título de su carrera y el primero desde el Abierto de Australia 2021.

La adolescente canadiense Victoria Mboko enfrentará a la kazaja Elena Rybakina (9na) en la otra semifinal de este miércoles. Mboko, quien está jugando por primera vez en el cuadro principal de Montreal, ascenderá al Top 50 de la WTA después de comenzar el año fuera del top 300.

La joven de 18 años, quien se crio en Toronto, ha derrotado a cinco oponentes de mayor rango en su camino a las semifinales, incluida la cabeza de serie Coco Gauff en la cuarta ronda.

Tauson dedicó su victoria a su abuelo, Peter, durante una entrevista en la cancha en el Estadio IGA.

"Realmente quería ganar para él hoy", le dijo a la multitud antes de romper en llanto. "Realmente quería salir aquí y mostrar mi mejor tenis para él, y espero que esté mirando".

Tauson dijo que sólo se enteró de la muerte de su abuelo el lunes, un día después de que eliminó a la campeona de Wimbledon y número tres del ranking Iga Swiatek 7-6 (1), 6-3.

Se refirió a él como uno de los mayores apoyos de su carrera.

"Solía entrenarme un poco jugando al tenis y me llevaba a casi todas las prácticas desde mi escuela", dijo la tenista de 22 años, nacida en Dinamarca. "Fue una noticia difícil ayer por la mañana cuando me desperté, pero creo que es para mejor. No se sentía bien desde hace un tiempo".

Tauson no ha perdido un set en el torneo.

Keys no logró convertir dos oportunidades de quiebre en el primer game. Después de que la estadounidense retuvo su servicio, Tauson ganó los cinco games siguientes para llevarse el primer set.

"No fue mi mejor actuación hoy", dijo Keys, quien ganó el Abierto de Australia este año. "Ella jugó increíble esta noche. Jugó increíblemente bien, sirvió muy bien. Fue una de esas situaciones donde sentí que seguía intentando cosas diferentes, y ella simplemente me estaba superando".

"Cuando está sirviendo así, va a ser realmente difícil romperle el servicio".