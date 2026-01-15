logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Napoli vuelve a "atascarse"

Por AP

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Napoli vuelve a "atascarse"

MILÁN.- Una noche frustrante para el Napoli, que fue mantenido el miércoles a un empate 0-0 en casa por el modesto Parma, mientras el campeón defensor perdió más terreno en la carrera por el título.

El resultado dejó al Napoli, en tercer lugar, seis puntos detrás del líder de la Serie A, el Inter de Milán, que logró una victoria de 1-0 sobre el Lecce, amenazado por el descenso.

El Parma, que solo había perdido uno de sus últimos cuatro partidos, continuó alejándose del peligro, moviéndose a ocho puntos por encima de la zona de descenso.

El Napoli había empatado sus dos últimos partidos 2-2, incluido el enfrentamiento por el título del domingo contra el Inter de Milán, lo que permitió que fuera alcanzado en el tercer lugar por la Roma y la Juventus.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Antonio Conte había sido expulsado en San Siro y comenzó su suspensión de dos partidos en la línea de banda el miércoles.

El Napoli pensó que había tomado una ventaja temprana contra el Parma, pero el gol de Scott McTominay fue anulado tras la revisión del video, ya que su compañero Pasquale Mazzocchi estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia
    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

    Cavaliers de Cleveland aplastan a los 76ers de Filadelfia

    SLP

    AP

    Joel Embiid alcanza una marca personal en la derrota de los 76ers ante los Cavaliers

    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026
    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

    Más de 500 Millones Solicitan Entradas para la FIFA Copa Mundo 2026

    SLP

    AP

    La FIFA revela los datos de solicitudes de entradas para la Copa Mundo 2026, incluyendo precios y partidos más solicitados.

    Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones
    Samuel Etoo Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

    Samuel Eto'o Suspendido por Cuatro Partidos en la Copa Africana de Naciones

    SLP

    AP

    La controversia en la Copa Africana de Naciones crece con la sanción a Samuel Eto'o. Detalles de la decisión disciplinaria.

    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026
    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

    FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

    SLP

    EFE

    Gianni Infantino agradece la extraordinaria respuesta de los aficionados a nivel mundial por las 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026.