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Natación potosina suma seis medallas en la ON

Por Romario Ventura

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
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Natación potosina suma seis medallas en la ON

La delegación de San Luis Potosí continúa brillando dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, luego de firmar una destacada actuación en la disciplina de natación que se desarrolla en León, Guanajuato donde conquistó un total de seis preseas: cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce.

La jornada dorada comenzó gracias a Paloma Bel González, quien se adjudicó la medalla de oro en la prueba de 400 metros combinado individual, categoría 13-14 años, al detener el cronómetro en 5:28:59.

La segunda presea dorada fue obtenida por Diego García en la prueba de 50 metros pecho, donde registró un tiempo de 28:70, demostrando gran potencia y técnica en la alberca. Posteriormente, Salvador Medina aportó otro oro para la delegación potosina al imponerse en los 50 metros pecho categoría 19-22 años con marca de 28:67.

La cuarta medalla de oro llegó de la mano de Liseska Gallegos, quien dominó la prueba de 50 metros dorso categoría 19-22 años al registrar un tiempo de 29:70. Por su parte, Erick Chávez consiguió la medalla de plata en los 400 metros combinado individual categoría 19-22 años, con un tiempo de 4:36:86.

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Asimismo, Paloma Palacios logró subir nuevamente al podio al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 100 metros mariposa categoría 13-14 años, con marca de 1:07:40.

Con estos resultados, San Luis Potosí mantiene una destacada participación en la máxima justa deportiva juvenil del país, reflejando el esfuerzo, disciplina y nivel competitivo de sus atletas dentro de la natación nacional.

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