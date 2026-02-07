Necaxa exhibe al ADSL con goleada

Atlético de San Luis fue superado 4-1 por Necaxa en duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo Clausura 2026, partido disputado en el Estadio Victoria, donde el conjunto potosino no logró recomponer el rumbo tras un inicio adverso.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por el Atlético de San Luis, ya que apenas al minuto 3, Julián Carranza abrió el marcador para los Rayos luego de recibir un pase filtrado y definir con precisión frente al arco. Con el paso de los minutos, el conjunto potosino intentó reaccionar generando aproximaciones ofensivas; sin embargo, la zaga necaxista logró contener los intentos del ADSL.

Al minuto 36, Carranza volvió a enviar el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue anulada por posición adelantada. Sobre el cierre de la primera mitad, al 47´, Robson Bambu fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla, dejando a San Luis con un hombre menos para el resto del compromiso.

Para la parte complementaria, el conjunto hidrocálido amplió la ventaja. Al 59´, Tomás Badaloni remató de cabeza dentro del área para marcar el segundo gol, y seis minutos después, al 65´, Alexis Peña anotó el tercero para los locales. Dos minutos más tarde, Sébastien Salles-Lamonge estuvo cerca de descontar con un vistoso remate de chilena que fue desviado por la defensa de Necaxa.

Al 72´, Ricardo Monreal convirtió el cuarto tanto para los Rayos con un disparo desde fuera del área. Finalmente, al 87´, una falta dentro del área derivó en una pena máxima a favor del Atlético de San Luis, la cual fue cobrada con certeza por Joao Pedro, quien marcó el único gol del conjunto potosino y decretó el 4-1 definitivo.

Tras este resultado, Atlético de San Luis regresará a la capital potosina para preparar su próximo compromiso, cuando el sábado 14 de febrero dispute una nueva edición del Clásico de la 57 ante Querétaro, en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.