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Necaxa neutraliza al Guadalajara

Queda abierta la pelea por el liderato con los Pumas

Por El Universal

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Necaxa neutraliza al Guadalajara

México.- Contra todo pronóstico y apelando al orden, Necaxa resistió en casa ante un Guadalajara que arribó a Aguascalientes con la etiqueta de líder y mejor equipo del torneo.

La jerarquía del conjunto dirigido por Gabriel Milito obligó a los Rayos a asumir un planteamiento cauteloso y disciplinado, fórmula que terminó por neutralizar cualquier intento ofensivo del cuadro tapatío y selló, tras noventa minutos carentes de emociones, un empate sin goles (0-0).

Los locales nunca se sintieron incómodos con el empate; incluso desde los primeros minutos dejaron en claro que ese era su objetivo. Para Necaxa, sumar un punto y evitar la derrota ante el líder del certamen representaba un resultado positivo, suficiente para cerrar su participación en casa en el Clausura 2026.

Para la parte complementaria, ambos equipos redujeron la intensidad y el encuentro se tornó trabado, disputado principalmente en el medio campo y con escasas aproximaciones a las porterías.

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Fue en la recta final cuando Chivas recuperó algo de claridad y, ante el exceso de respeto mostrado por Necaxa, se volcó al frente. El conjunto rojiblanco generó un par de disparos que arrancaron el suspiro de la afición, pero se toparon con un inspirado Ezequiel Unsain, figura de los Rayos, quien con dos oportunas intervenciones evitó el festejo tapatío.

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