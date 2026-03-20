Necaxa y Xolos lucharán por los tres puntos

México.- Los Rayos del Necaxa siguen sin levantar en la Liga MX, este viernes 20 de marzo vuelven al estadio Victoria para recibir a los Xolos de Tijuana en el inicio de la Jornada 12 y tratar de volver a conseguir un triunfo para escalar en la tabla general.

Los de Aguascalientes vienen de un empate a cero goles ante los Camoteros del Puebla en la fecha 11.

Necaxa no gana desde la fecha 6 del Clausura 2026 cuando derrotó a Juárez FC por marcador de 1-2.

Los números de Rayos no son los mejores, suma únicamente 10 puntos y se sitúan en la posición 14 de la tabla general, lejos de los puestos de Liguilla.

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Los Xolos de Tijuana tienen 12 unidades y son el club 10 en la general del certamen.

Apenas la semana pasada el cuadro fronterizo volvió a respirar ya que consiguieron su segunda victoria en lo que va del Clausura frente al León (0-3).

El último encuentro entre Rayos y Xolos se dio la campaña pasada (Apertura 2025) y el resultado fue un 3-0 a favor de los canes en el estadio Caliente

En el Apertura 2024, Xolos también sacó los tres puntos.