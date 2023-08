Neymar encamina su salida del PSG

Neymar tiene encaminada su salida del Paris Saint-Germain, siguiéndole los pasos de su excompañero Lionel Messi alejados del campeón de Francia en un turbulento verano.

Una persona al tanto de la situación informó a The Associated Press que las negociaciones marchan en buen curso para que Neymar se marche a fin de este mes. La persona habló el jueves bajo la condición de no ser identificada para referirse a negociaciones confidenciales.

El atacante brasileño, de 31 años, habría expresado esta semana al PSG su deseo de irse, apenas días antes que el equipo inicie la defensa de su título en la Ligue 1. Su destino predilecto sería el Barcelona, el club del cual se marcha por un monto récord de 222 millones de euros (244 millones de dólares) hace seis años.

Propiedad del fondo soberano de Qatar, el PSG también lidia con la incertidumbre sobre la continuidad de Kylian Mbappé en el club de su ciudad natal. El nuevo técnico Luis Enrique tiene prevista una rueda de prensa el viernes previo al estreno del equipo en la liga francesa contra Lorient el sábado.

Luis Enrique dirigió a Neymar durante algunos de sus años de apogeo con el Barcelona. Con el tridente sudamericano conformado por Messi, Neymar y Luis Suárez, los azulgranas completaron el tridente de títulos de la Liga de Campeones, la Liga de España y la Copa del Rey en 2014-15.

Ocho después, nunca ha quedado claro si Luis Enrique contaba con Neymar como una pieza importante en su proyecto, pese a la salida de Messi para firmar con el Inter Miami y el conflicto contractual con Mbappé. Mbappé lleva semanas entrenándose con los descartes del equipo, enfrentado con el PSG porque desea completar la última temporada de su contrato para entonces incorporarse al Real Madrid como agente libre el año próximo.