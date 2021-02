Neymar, la estrella que se rompe

La UEFA Champions League está de vuelta y se disputarán los octavos de final, en el que uno de los partidos con mayor relevancia será el Barcelona vs Paris Saint-Germain, duelo en el que el gran ausente será el atacante y figura del conjunto parisino, Neymar.

El brasileño estará cerca de un mes alejado de los terrenos de juego debido a una lesión, la décima en su trayectoria con el PSG desde su llegada en 2017, lo cual ya comienza a haber un descontento en el club que pagó 222 millones de euros por su traspaso.

Se ha perdido 64 partidos de los casi 170 que hubiera podido disputar en tres temporadas y media, están descontentos con el comportamiento fuera de los terrenos de juego del futbolista. A continuación hacemos el recuento de las lesiones que lo han marginado

1) La primera se produjo el 26 de febrero del 2018 debido a una Fractura del quinto metatarsiano. Estuvo fuera 90 días. (16 partidos se perdió).

2) En la temporada 2018/2019, estuvo fuera por 19 días luego de tener una lesión en los aductores el 3 de diciembre del 2018. (4 duelos de inactividad).

3) Una nueva fractura de del quinto metatarsiano la sufrió el 24 de enero del 2019, misma que lo dejó tres meses fuera de actividad. (18 partidos fuera).

4) El 7 de junio del mismo año, el futbolista brasileño quedó marginado 63 días por una ruptura de ligamentos en la articulación del tobillo. (No jugó 1 partido).

5) Una sobrecarga muscular provocada el 10 de agosto hizo que 27 días estuviera fuera. (4 partidos sin disputar).

6) El 14 de octubre del 2019, el atacante del PSG presentó una lesión en el muslo que lo dejó fuera de actividad por 37 días. (Se perdió 6 partidos).

7) A inicios del 2020, unas magulladuras en las costillas detuvieron la actividad de Neymar con el cuadro parisino. (No jugó 4 partidos).

8) En octubre del 2020, los aductores le volvieron a causar molestias para estar sin actividad 22 días. (No jugó 4 partidos).

9) El 14 de diciembre una lesión en su tobillo lo afectaron por 27 días. (5 partidos se perdió).

10) La última lesión, en el aductor izquierdo, se produjo el pasado miércoles en partido copero contra el Caen. Se estiman tres semanas fuera.

Desde su llegada a París, solo ha jugado tres partidos de octavos de final de la Champions League de seis posibles. La pasada temporada contra el Borussia de Dortmund, fue la única vez que jugó los dos y también la única en la que el PSG superó esa ronda, gracias en buena medida al brasileño.

Contra el Barcelona se perderá seguro la ida y será seria duda para la vuelta, programada para el 10 de marzo. Neymar estará dos semanas de reposo, antes de comenzar a ejercitarse en la tercera y, si todo va bien, volver con el grupo en la cuarta.