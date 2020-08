Neymar podría perderse la final de la Champions League

Las indicaciones son claras en esta pandemia, los jugadores deben de mantener en lo posible, guardadas sus muestras de afecto con sus compañeros y los rivales.

Y no intercambiar camisetas al término de los partidos.

Aunque al final del juego entre el París Saint Germain y el Leipzig, a Neymar se despidió de los jugadores del equipo alemán pero intercambió la camiseta con el defensor Marcel Halstenberg, sin recato y enfrente del cuerpo arbitral.

Los protocolos marcan que los futbolistas no harán intercambios de playeras para evitar cualquier posible contagio de Covid-19, y le podría costar disputar la final de la Champions League contra quién resulte ganador del juego entre el Bayern Múnich y el Olympique Lyon.

Según el diario inglés "The Sun", al brasileño le espera un aislamiento de dice días por está acción, lo que sería un duro golpe para el equipo francés que ha invertido demasiado dinero por bastantes años, buscando llevarse a casa la "Orejona".