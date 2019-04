NFL celebra sus 100 temporadas con campaña de voluntariado

La NFL cumple sus 100 temporadas este año y como parte de las celebraciones la liga está invitando a aficionados, jugadores, clubes y empleados a sumarse a "Reunión por 100 (Huddle for 100)", una iniciativa para inspirar a un millón de personas a realizar voluntariado tomando 100 minutos de su tiempo y así lograr contribuir a sus comunidades.

"Retribuir es parte de las esencia de nuestra liga", aseguró el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien espera reunir con este evento a generaciones de aficionados, jugadores, entrenadores y a los 32 clubes, quienes serán anfitriones de las reuniones.

Huddle for 100 contará con cuatro categorías de reuniones, las cuales son:

1. Reuniones nacionales: se organizarán reuniones nacionales durante los grandes eventos anuales, como en el sorteo universitario y el Super Bowl LIV.

2. Reunión contra el hambre (huddle against hunger): será la primera reunión de la liga y se llevará a cabo durante la semana del Sorteo 2019 en Nashville, Tennessee. Ésta juntará a: la organización de los Titans, candidatos a ser fichados del sorteo, jugadores, aficionados y socios de la comunidad.

Además, en la Reunión contra el hambre se realizarán actividades como: una colecta de alimentos hecha en todo el estado y un evento de empaquetación de alimentos.

3. Reuniones de club: la liga impulsará una competencia durante todo el año entre las franquicias y otorgará premios mensuales a los clubes que obtengan mejor desempeño, el cual se basará en los minutos de voluntariado. Las personas podrán registrar sus minutos usando el hashtag de su equipo para el "Huddle for 100", por ejemplo, #TitansHuddleFor100.

4. Reuniones DoSomething (Haz algo). La NFL también une fuerzas con DoSomething.org, la organización sin fines de lucro y cambio social exclusiva para gente joven de los Estados Unidos, para ofrecerles a los aficionados de todas partes del mundo oportunidades de voluntariado para apoyar una amplia variedad de causas.

La Fundación NFL (NFL Foundation) también pondrá a disposición una donación de 5 mil dólares para apoyar los esfuerzos de cada club alrededor de su propia reunión. Un gran premio final enfocado en la comunidad será entregado al final de la temporada al club con la mayor cantidad de minutos de voluntariado.

"Estamos emocionados de introducir a los aficionados de la NFL en causas por las que se apasionan y ofrecerles caminos para entrar en acción."

Huddle for 100 también tendrá la modalidad de reuniones personales en donde los aficionados pueden participar haciendo tareas de voluntariado por una causa de su elección y compartir sus esfuerzos de voluntariado personales en las redes sociales usando #NFLHuddleFor100.

A partir de este lunes las personas pueden comenzar a participar en Huddle for 100 al entrar a www.nfl.com/huddlefor100, en donde podrán apuntarse en las opciones de voluntariado con DoSomething.org o compartir sus reuniones personales y esfuerzos de voluntariado individuales en las redes sociales.

Durante esta iniciativa, la liga ofrecerá a los aficionados participantes algunos premios, como: boletos para partidos, indumentaria de equipos o una donación en efectivo para una acción de caridad de su elección al hacen el seguimiento de su participación en el sitio web de Huddle for 100.

Los aficionados también podrán compartir sus esfuerzos de voluntariado en las redes sociales usando los hashtags: #NFLHuddleFor100 y #Sweepstakes.

Los detalles acerca de futuras reuniones nacionales, de club y de DoSomething serán anunciados a los largo de la campaña NFL100 en su camino hacia la reunión nacional final y más grande en el Super Bowl LIV en Miami, Florida, en febrero de 2020.