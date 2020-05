NFL desarrolla casco que prevenga propagación del coronavirus

Mientras los equipos toman las instalaciones para preparar la próxima temporada, la NFL está desarrollando barras para los cascos de los jugadores que ayuden a detener la propagación del Covid-19.

El Dr. Thom Mayer, director médico de la NFLPA, reveló en un podcast con Adam Schefter que los ingenieros de la NFL y la compañía de rendimiento deportivo Oakley están probando prototipos de máscaras modificadas que contienen material quirúrgico o N95.

"A principios de marzo, sugerí que deberíamos considerar formas nuevas y emergentes de manejar los cascos y barras para la propagación del virus", dijo Mayer a Schefter.

Mayer espera una recomendación de que los jugadores usen tales modelos de barras en 2020. Dijo que es posible que el nuevo diseño pueda cubrir la máscara facial completa de un jugador.

"Tienen algunos prototipos; están haciendo un muy buen trabajo ", dijo.

"Algunos de ellos, cuando los miras por primera vez, piensas: 'Dios, no', porque no estás acostumbrado a verlo; simplemente no estás acostumbrado a verlo. Pero están analizando cada problema que puedas imaginar, incluso cuando se empaña. Los cascos tendrían los visores Oakley que es la marca que tiene la licencia para hacerlos.