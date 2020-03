Ni palmadas ni autógrafos, entre las medidas de la NBA contra el coronavirus

La NBA ha pedido a los jugadores que eviten intercambiar palmadas con fanáticos y desconocidos. Tampoco se recomienda que reciban algún artículo de manos de los admiradores para estampar su autógrafo en éste.

Se trata de la medida más reciente de la liga, la cual monitorea la crisis del nuevo coronavirus que se ha propagado a casi todos los rincones del planeta.

Mediante un memorándum enviado el domingo a los clubes y obtenido el lunes por The Associated Press, la NBA planteó 10 recomendaciones a los jugadores, con la esperanza de reducir el riesgo de que contraigan el virus. Entre éstas figura una que pide no tomar bolígrafos, marcadores, pelotas o camisetas de manos de los fanáticos que quieren un autógrafo.

Asimismo, la liga informó a los equipos que realiza consultas "con expertos en enfermedades infecciosas, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)", y con investigadores en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

"Estamos también en una comunicación regular y recíproca con los equipos de la NBA, incluidos sus médicos y entrenadores atléticos, otras ligas deportivas profesionales y, desde luego, muchos de ustedes", indicó la liga en su memo.

El documento fue dirigido a los clubes, sus médicos y personal de entrenamiento. ESPN fue el primer medio que informó sobre el contenido del memo.

Algunos jugadores están siguiendo ya los consejos.

"Corona", dijo Bobby Portis, de los Knicks de Nueva York, el lunes, cuando se limitó a saludar con un ligero golpe de puño a algunos admiradores, antes de que su equipo enfrentara a los Rockets de Houston.

CJ McCollum, base de Portland, manifestó el sábado en un tuit que se toma en serio este asunto.

"Asegúrense de lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o más, y de cubrirse la boca cuando tosan", escribió. "Oficialmente, dejaré de dar autógrafos hasta nuevo aviso".

Desde entonces, McCollum ha publicado o retransmitido varios mensajes relacionados con el nuevo padecimiento.

"El coronavirus sigue siendo una situación con el potencial de cambiar rápidamente. La NBA y la Asociación de Jugadores continuarán trabajando con expertos destacados y médicos de los equipos a fin de proporcionar información actualizada y prácticas recomendadas que deben seguirse para prevenir la propagación del coronavirus", enfatiza la NBA en el memorándum.

Muchos de los consejos ofrecidos por la NBA coinciden co lo que sugiere el sentido común en materia de prevención de enfermedades: Evitar el contacto con la gente que está enferma, quedarse en casa si hay algún malestar, limpiar y desinfectar con frecuencia superficies y objetos con los que se tiene contacto.

La liga sugirió también que los jugadores se cercioren de que "están al corriente con todas las vacunas de rutina, incluida aquélla contra la influenza".

El número de muertes en todo el mundo por el virus rebasó las 3.000 el lunes. La estadística de infectados aumentó a unos 89.000 en 70 países de todas las regiones y continentes, salvo la Antártida.

En Estados Unidos, se atribuyen al virus seis muertes, todas en el estado de Washington.

"Es factible contener esto, y debe seguir siendo la prioridad para todos los países", recalcó Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud.

___

El periodista de la AP, Brian Mahoney, contribuyó con este despacho desde Nueva York.