Nico Castillo, muy cerca de Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago San Román, director deportivo del Necaxa, indicó que el delantero chileno Nicolás Castillo se encuentra a prueba en el club, y si pasa con satisfacción todos los exámenes físicos es muy probable que firme con los Rayos. El chileno sufrió hace algunos meses una trombosis que lo alejó de las canchas, y que lo puso al borde del retiro.

Ahora busca regresar, "estamos analizando su situación. Hasta el momento se encuentra a prueba y si todo sale bien, veríamos la posibilidad de firmarlo". Indicó que si se llega a un acuerdo con el jugador, aún tendría que resolver su situación con el América, "es algo que no tenemos información al 100 por ciento, él deberá resolverlo".

BENEDETTI

No quiso dar detalles sobre su Nicolás Benedetti también sería opción para estar en los Rayos. "Quién no quisiera tener a un jugador de esas características, pero no hablamos de rumores".

VALDIVIA

Lo que sí confirmó fue la contratación del veterano chileno, Jorge Valdivia."Nuestro técnico, Pablo Guede, está convencido de que puede exprimirle aún mucho futbol a alguien como Valdivia y confiamos en él, además de que hemos hecho un buena análisis al respecto".