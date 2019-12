Niegan acceso a Fidel Kuri a la Femexfut

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) le ha negado la entrada a Fidel Kuri y Fidel Kuri Mustieles, dueño y presidente de Veracruz.

El empresario y su hijo llegaron a la puerta principal del edificio de la Femexfut y no se le dio el acceso.

Después de unos minutos, el apoderado legal de la Femexfut salió y le anunció que por no estar el corriente como socios, por reglamento se le negaba la entrada.

Kuri dijo que esto, "ya me lo esperaba... Pero espero que me lo notifiquen oficialmente, porque este ni se identificó".

En estos momentos Kuri sigue en la entrada de la Femexfut en Toluca, esperando su ingreso.