Niegan visa a capitán de la Selección de Cuba

El futbolista cubano Yordan Santa Cruz no jugará la justa veraniega de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), ya que la embajada de los Estados Unidos no aprobó su visa.

Santa Cruz realizó los trámites correspondientes en República Dominicana, ya que juega con el Jarabacoa de dicho país.

El delantero fue el autor del gol que le dio la clasificación a Cuba a la Copa Oro. Yordan no podrá representar a su país ante México, Canadá y Martinica.

Ante este problema, la Selección Cubana tuvo que cambiar su llegada a los Estados Unidos.