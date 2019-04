Niños peloteros potosinos competirán en regional de Williamsport; solicitan apoyo

Un grupo de padres de familia tiene un equipo de beisbol conformado por sus hijos en la Liga Pequeña de Beisbol (LPB) y consiguieron ser invitados al torneo regional de Williamsport que se celebrará en mayo a partir del día 17 en Coahuila.

El torneo corresponde a la zona 3 del torneo internacional de Williamsport en México categoría y la categoría es Sub10.

Oscar Cuéllar mencionó que ha sido un proyecto impulsado por una situación curiosa, ya que "una niña que practica por gusto al rey de los deportes, fue convocada para las pruebas de selección en Liga Pequeña, hasta que una noche me llama su entrenador de equipo muy apenado, para disculparse debido a que le acababan de informar, el presidente de la Asociación Potosina de Beisbol, Noé Ávila, que la niña no podía jugar debido a que estaban inscritos en la Liga Pony, la cual, no permite la integración de niñas".

Cuellar agregó que, ante tal situación y el desconcierto de managers y personas afines, "me atreví a llamar a Guillermo Alvarado Morales, presidente de Williamsport de la zona 6, si mal no recuerdo, para preguntarle si se podía llevar a la niña a probarse con algún equipo de su zona a fin de que pudiera jugar. Guillermo siempre fue muy amable y se prestó a dicha situación y me pregunto si no había algún equipo de San Luis dispuesto a jugar el torneo".

Mencionó que "la propuesta nos gustó más y tanto managers como padres estuvimos de acuerdo en hacer el esfuerzo de llevarlos al torneo.

Explicó que con las semanas, Guillermo nos encaminó con Antonio de Peña, presidente de Williamsport de la zona 3, la cual es la que le corresponde a San Luis, y nos confirmó la invitación a condición de presentar el equipo para jugar".

Como es sabido, Williamsport es la asociación de beisbol infantil y juvenil más importante y seria que existe, por dicha razón, "creemos que los chicos pueden tener un mejor desenvolvimiento y mayor visoria para sí mismos. Nosotros no sabíamos que la LPB de San Luis no estaba adherida a Williamsport o había dejado de ser miembro por razones que todavía desconocemos".

Señaló que la propuesta fue algo inesperado por lo que es un proyecto, por ahora, independiente. "Hemos sido los padres quienes recibimos la noticia y no contamos con ningún apoyo aún, para lo cual, es importante dar a conocer a la opinión pública que un grupo de sus niños tienen la capacidad y oportunidad de intervenir en un torneo tan trascendente como lo es Williamsport. Los chicos pertenecen a las zonas esta ciudad capital. No es por nada, pero son grandes niños, educados, respetuosos, estudiosos también, no podía faltar".

También aclaró que la LPB de San Luis está de acuerdo con este proyecto y que los pequeños están entrenando los lunes y viernes después de las 16:30 horas, juegan los sábados pasadas las 9:00 horas.

Dijo que los integrantes son Erick Carrasco, Javier Mendoza, Ever Rocha, César Escobedo, Israel Torres, Emiliano Alanís, Cristóbal García, Kevin Ramírez, Emiliano Soria, Sebastián, Héctor Salazar, Regina Cuéllar, managers Rodrigo Soria y Salvador Cázares; el delegado es Oscar Cuéllar.

Cabe destacar en caso de asistir al torneo, Regina Cuéllar, sería la primera niña en representar al Estado ya que no existe precedente.