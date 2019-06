Niupi FC, a la final de la Liga Azteca

Los equipos favoritos el C.C. La Cruz y Niupi FC avanzaron a la gran final de la categoría Primera División de Ascenso de la Liga de Futbol Azteca, luego de resultar vencedores de sus respectivos encuentros de semifinales del Torneo Apertura 2019.

A LA FINAL EL LíDER

Con marcador de 5 goles a cero el C. C. La Cruz no tuvo problemas para avanzar a la final al superar al Deportivo Saucito y de esta forma hacer buenos los pronósticos que lo hacían favorito para llegar a esa instancia, luego de haber terminar como el líder general del torneo.

En este partido los goles de los triunfadores fueron Manuel Méndez con 2 tantos, Romario Vargas, Aarón Saucedo y Manuel Barrera.

El árbitro central fue Oscar Olvera Araiza, quien llevó como asistentes a David Hernández y a Saúl Vargas, quienes hicieron un buen trabajo.

SUBLIDER AVANZÓ TAMBIéN

En la que fue la segunda semifinal de esta categoría, la escuadra del Niupi FC que terminó en el segundo lugar de la tabla, venció a Los Tuzas que fueron tercero, con cartones de 4 goles a 2, para de esta forma avanzar a la final, la cual seguramente será bastante disputada y peleada, dada la gran rivalidad deportiva que existe entre estas dos escuadras.

Los goles de los triunfadores fueron de Gerardo Martínez, José Vela, Jaime Soto y Luis Martínez; por los perdedores los anotadores fueron Juan Hernández y José Luis Reyna.

El juez central de este partido fue Alfredo Castañón y como asistentes acudieron Miguel González y José Guadalupe Rangel, que realizaron un buen trabajo.

GRAN FINAL

El domingo 30 del presente se llevará a cabo la gran del Torneo Apertura 2019 entre los equipos C. C. La Cruz y Niupi FC, y ambos conquistan el ascenso a la categoría Estelar I.