No creo que Cruz Azul nos haya subestimado: Cristante

Hernán Cristante valora el triunfo ante Cruz Azul, "no perdían desde la Fecha dos"; pero el técnico Toluca lo que más destaca, es que "este equipo quiere ser, y eso da un plus".

No cree que la Máquina los haya subestimado, por la alineación que mandó al inicio.

El técnico explica como su equipo derrotó al líder de la competencia: "Era un juego donde se debía reducir los espacios ante un equipo que fue el más sólido, el más estructurado, eso da un toque especial. Si no me equivoco, Cruz Azul no perdía desde la fecha 2. Generamos, y ellos también tuvieron la pelota, pero cortamos los circuitos. Falta un juego más, no será fácil. Este Toluca quiere ser, eso da un plus".

Aseguro que los Diablos son más que "El Club de la pelea", "este es un equipo que juega, que quiere superarse día a día. El jugador ha sido muy castigado desde el anonimato y hoy el apoyo de la gente fue fundamental. El equipo quiere cambiar a sensación de fracaso por un esfuerzo más. Hemos tenido baches, es verdad, pero hoy estamos en un lugar merecido y buscado, compitiendo ante grandes equipos también".

No cree que la alineación que presentó Cruz Azul, haya sido por haber subestimado a los Diablos: "No pienso eso, no creo que nos hayan subestimado, ni me sorprendió, los que estuvieron de inicio cualquiera los quisiera en su plantilla. Cuando tienes esa posibilidad de dar rotación, imagínate. No creo que nos hayan subestimado nada, al técnico (Juan Reynoso) lo conocí de jugador, conozco gente que está al lado de él, y no son gente así, lo hizo por una idea, una forma. Toluca infunde respeto, quizá quiso variar un poco por eso".

Pero al final, "no se ha ganado nada, quedan los 90 minutos más importante. El equipo no debe de sentir que va a arriba en el marcador, se viene un juego nuevo y hay que ser puntuales, no vamos a ir a ver qué rescato, qué hago, sino a tratar de ganar".

Sobre el estado de salud de Rigonato, "depende del tipo de fractura que tenga en el tabique. Lástima que no juegue, pero primero está la salud del futbolista. Yo no lo contemplo".