"No es momento de pedirle cosas a Ana Guevara", asegura Yahel Castillo

A exactamente un mes del inicio de los Juegos Panamericanos y poco menos de un año para Juegos Olímpicos, Yahel Castillo considera que "no es momento de cuestionar o pedirle cosas" a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Debemos creer en ella, porque ya mostró su carácter cuando fue medallista olímpica", dijo el clavadista, que representará a México en Lima, así como en el mundial de Gwangju 2019.

Los cuestionamientos hacia la gestión de la exvelocista se han dado por parte de distintos deportistas e incluso elementos de sendas federaciones.

"Yo la apoyo. Hay gente que por haber ganado una medalla, piensa que puede hablar mal de Ana, pero ella lo está haciendo bien. Le tienen envidia", sostuvo Castillo Huerta.

Las quejas en contra del órgano rector del deporte nacional van de lo general a lo específico y la Federación Mexicana de Natación es la organización que más se ha citado por denuncias de corrupción y favoritismo, situación que ha sido duramente criticada por el presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, con quien Castillo ha sostenido una disputa a través de redes sociales.

"No tengo el gusto de conocerlo, porque él no me lo ha dado. Yo lo invito a escuchar las dos versiones. No puedes atacar sin conocer y menos cuando no es de tu tema" sentenció Yahel.