No ha sido un fin de semana sencillo, pero ojalá pueda alcanzar el podio: Checo Pérez

BARCELONA (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá undécimo este domingo en el Gran Premio España, el séptimo del año, declaró en el circuito de Montmeló que "no ha sido un fin de semana sencillo, pero" que "ojalá" pueda remontar y "alcanzar el podio",



"No ha sido un fin de semana sencillo para mí, las condiciones fueron bastante complicadas y no me sentía tan cómodo en la calificación. He estado tratando de modificar un poco mi estilo de pilotaje durante este fin de semana y eso, tan pronto tuvimos condiciones variables, nos puso en desventaja", opinó 'Checo', seis veces ganador en la F1, dos de ellas este año.

"Simplemente no pude aprovechar todo el potencial del automóvil", apuntó 'Checo', nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco) y que es segundo en el Mundial, a 39 puntos de los 144 con los que lidera su compañero, el neerlandés Max Verstappen; que este domingo saldrá desde la 'pole'.

"Al entrar en la curva 5, la pista estaba algo húmeda y perdí la parte trasera y acabé en la grava, por lo que terminamos perdiendo algo de tiempo, lo que nos acabó costando mucho", comentó.

"Ese incidente supuso que los neumáticos estaban demasiado calientes en mi última vuelta y fue difícil recuperarme", añadió el bravo piloto tapatío.

"Sin embargo, creo que mañana todo es posible y lo vamos a intentar todo para recuperar la posición e ir remontando posiciones. Tengo muchas ganas de que llegue la carrera y creo que deberíamos poder sumarr algunos buenos puntos; y, con suerte, subir al podio", manifestó Sergio Pérez este sábado en Montmeló.