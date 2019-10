No habrá veto unificado para boxeadores profesionales

La propuesta del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de vetar por dos años a los púgiles profesionales que pretendan ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha quedado aprobada, pero no tiene el respaldo total de otros organismos como buscaba.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, ha reconocido que habló con Gilberto Ramírez, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y Francisco Varcarcel, titular de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero no llegaron a un acuerdo oficial.

"Tuvimos una plática cordial sobre el tema, pero no, no llegamos a un acuerdo oficial", dijo en la convención del CMB. "Sin embargo, el mundo [los integrantes del CMB] los integrantes del CMB ha hablado y decidimos ratificar el veto para profesionales que quieran ir a Tokio 2020".

Tanto Ramírez como Varcarcel estuvieron presentes en la cena de gala que se realizó el lunes por la noche en el hotel Oasis de Cancún, pero no estuvieron presentes en la asamblea en la que se habló el tema, la cual se realizó el martes por la mañana. Según pudo saber este diario, el titular de la OMB ya estaba fuera de la ciudad a la hora de la asamblea.

"Nuestra postura sigue siendo firme y hemos contado con dos opiniones muy importantes. Por un lado Oscar de la Hoya, quien reconoce que el sueño de los boxeadores amateurs es disputar unos Juegos Olímpicos. Y por la otra de puntos de vista médicos, que afirman hay una diferencia abismal entre el cuerpo de un púgil amateur y uno profesional y que puede ser peligroso enfrentarlos", agregó.

Sulaimán sostiene que propuso que los combates en Tokio 2020 pudieran realizarse entre tres y cuatro rounds y que está misma propuesta se las hará llegar al Comité Olímpico Internacional por medio de una carta.

"Lo haremos y expondremos nuestro punto para que pueda reconsiderarse que los profesionales vayan a los Juegos Olímpicos", señaló.