No íbamos a dejar que Ricardo Peláez manejara al Cruz Azul: Garcés

Víctor Garcés, vicepresidente del Cruz Azul, reveló el salario que recibía Ricardo Peláez, al quien también dijo que quería imponer sus condiciones como director deportivo de La Máquina.

El cuñado de Guillermo Álvarez, presidente cementero, agregó que se ha gasta mucho por temporada, entre 200 y 250 millones de pesos, y que el exdelantero también salía muy caro.

"No creo que ningún otro director deportivo en el futbol mexicano gane lo que él percibía [700 mil pesos mensuales]. Ahora, al nuevo le vamos a generar el perfil del puesto", dijo Garcés a fuentes periodísticas.

"Si lo dejamos, Peláez va a ser el que va a manejar el equipo. Si así nos trajo a 10 jugadores y no va a dejar que [Robert Dante] Siboldi actúe libremente. Prueba de ello es lo que dijo: ´Que no venga Siboldi, deja a Joaquín Moreno [auxiliar]´. Ya nada más con tratar de imponernos a Moreno nos estaba diciendo para dónde iba. ¿Cree que nos estamos chupando el dedo o qué?".

Garcés también comentó que se plantea una reorganización en la directiva celeste, para que las decisiones finales no queden en manos del presidente Álvarez. "Diría que ha sido una función buena de Álvarez, pero severamente afectada por no conseguir el objetivo primordial: el título de Liga".

Por último, reveló que el promotor Carlos Hurtado, todavía rodea las instalaciones de La Noria.

"No lo hemos podido erradicar, tiene una influencia muy fuerte con el presidente del equipo, pero le puedo decir que está fuera en un 90 por ciento. Su presencia ya es mínima con nosotros y con el propio licenciado [Billy], quien de tanto escuchar nuestras molestias creo que ya se enteró de que es un hombre que no beneficia a la institución. Desde hace 10 años venimos insistiendo en eso".