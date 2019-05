No nos marcaron un penalti y fallamos muchas: Herrera

Miguel Herrera fue claro en dos puntos sobre la derrota del América (0-1) sobre el León: la falta de contundencia y que no existen pretextos por el cambio de sede.

El timonel de las Águilas subrayó que su equipo hizo bien las cosas y generó más peligro que su rival, más el único error que cometió fue no meter gol.

"Hay que hacerlos, si queremos pasar tenemos que anotar", dijo "El Piojo".

A los de Coapa no les queda de otra que salir a buscar dos goles en el estadio León para aspirar a la final del Clausura 2019, una misión complicada porque los esmeralda no caen su casa desde enero.

"No se trata de ser ofensivos, es de ser contundentes. El equipo fue ofensivo, tuvo la pelota y se anticipó al rival", agregó, antes de señalar la decisión de Jorge Antonio Durán, quien decidió que una mano de Ángel Mena en el área del León fue accidental. "No nos marcaron un penalti y fallamos muchas frente al arco".

Sobre el cambio de sede, por las condiciones climatológicas en la Ciudad de México, no fue excusa para las Águilas.

"No puedo decir algo. La cancha estaba perfecta y la afición era mayoría del América. Claro que es importante jugar en nuestro estadio [Azteca] y, a lo mejor, habría más gente allá".