No pasa por mi mente renunciar: A. Marrero

Ayer a temprana hora, en las instalaciones del Estadio Alfonso Lastras, el presidente del Atlético de San Luisa Alberto Marrero, acompañado de representantes de las direcciones de Seguridad Pública tanto estatal como municipal, así como un representante de la Fiscalía, lamentó los hechos ocurridos el domingo en el Lastras y acepto ser el responsable, por ser la cabeza de este proyecto que es financiado por el Atlético de Madrid, además confirmando categóricamente que no ha pasado por su mente renunciar.

En su intervención en la que leyó un comunicado Alberto Marrero explicó "La violencia no tienen cabida en ningún deporte y preocupados por lo vivido en nuestra casa el Alfonso Lastras, por ello se tomaron medidas previas, implementando un operativo de seguridad con las autoridades correspondientes, para que este partido se disfrutara en paz, por desgracia, estas medidas fueron rebasadas, reiteramos nuestro firme rechazo a todo tipo de violencia, en cualquier recinto deportivo, trabajaremos junto con las autoridades, ESTAMOS PREPARADOS PARA RECIBIR CUALQUIER TIPO DE CASTIGO POR PARTE DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA, mismo que aceptaremos con toda responsabilidad para que también sirvan como antecedente en el futbol, mexicano, para que este tipo de sucesos no se repitan, en ningún lado, ni en ningún otro país, como presidente del Atlético de San Luis y cabeza de este proyecto, les prometo que esto jamás volverá a suceder, fomentaremos medidas de seguridad mucho más severas, para que nuestra afición y la visitante disfruten del futbol, como lo que es, un espectáculo familiar".

Durante la rueda de prensa, se le cuestionó el presidente del equipo si presentarán pruebas para tratar de aminorar el castigo que seguramente vendrá sobre el equipo, a lo que el presidente de la institución comentó "Nosotros como club estamos preparados para cualquier tipo de castigo".

Se le preguntó sobre si ya tenía conocimiento del Atlético de Madrid a lo que manifestó "Por parte de Madrid, ya desde el mismo domingo se habló con ellos, y ayer temprano se volvió a hablar con ellos, lamentando la situación que se presentó debido a la mala imagen como equipo y como institución y desde Madrid no pueden hacer nada, nosotros estamos aquí para trabajar y lavar esta mala imagen que se ha creado alrededor del club, para que no vuelva a pasar".

Y sobre porqué se permitió el acceso a la afición del Querétaro, el presidente del club comentó "Nosotros como club, tenemos todo el apoyo de la gente de seguridad, se siguieron los protocolos establecidos, como fue el caso con Monterrey y Tigres, pero lamentablemente fuimos superados".

Sobre el posible castigo que se le podría imponer al club, se habla de veto al estadio tentativamente para dos juegos, al respecto dijo: "Hasta este momento no sabemos cuál será nuestro castigo, en el trascurso del día, ahora sí nos reuniremos como club para analizar las posibilidades que hay, y mientras la liga y la comisión disciplinaria no nos comuniquen nada no podemos actuar, pero sí nos vamos a preparar para lo que venga".

Se le cuestionó si después de estos hechos renunciaría a su cargo y comentó "Nunca me ha pasado por la cabeza renunciar, estamos en una situación crítica, la verdad, pero por lo sucedido ayer, yo por mi parte me siento avergonzado y como el propietario me siento culpable, ya que he sido puesto aquí por parte del Atlético de Madrid, y si hay un castigo hacia mí, lo aceptaré, aquí se ha luchado día a día, y buscar que esto no vuelva a suceder, porque aquí todos somos culpables".