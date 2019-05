No pasó nada conmigo en la Selección: Carlos Vela

Una de las grandes ausencias en la prelista que anunció Gerardo "Tata" Martino para la Copa Oro es la de Carlos Vela, futbolista de Los Angeles FC, el cual explicó que su prioridad es mantenerse en su club y con su familia.

El mexicano ha tenido un gran arranque en la temporada de la MLS, en la que incluso ya ha sido considerado como el mejor jugador de mes en dos ocasiones consecutivas. A pesar de su gran nivel futbolístico que ha alcanzado en Estados Unidos, Vela no quiso formar parte de este proceso e incluso minimizó su pasado diciendo que con su presencia no ha pasado nada relevante.

"Yo ya he tenido mis procesos, ya he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela, yo creo que también hay que darle la oportunidad a más gente. Hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al mundial porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté".

Con sus declaraciones, el exfutbolista de la Real Sociedad y el Arsenal, dejó entrever que su época representando a la Selección Mexicana está por finalizar. También, adelantó que el favorito en la Copa Oro será el "Tricolor" ya que es el mejor equipo de dicha competencia.

"Son los mejores y no hay ningún problema con nadie, yo voy a apoyarlos, ojalá y tengan un gran éxito y que puedan llevar a México donde yo igual no pude llevarlo", finalizó.