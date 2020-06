"No permito a nadie arruinar un entrenamiento", dice Gattuso sobre Lozano

ROMA, Italia (EFE).- Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, aseguró este martes que no permite "a nadie arruinar un entrenamiento", después de que apartara de una reciente sesión al internacional mexicano Hirving Lozano por verle poco motivado.



"Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento", afirmó Gattuso en una entrevista a la televisión nacional italiana "Rai" en la víspera de la final de la Copa Italia contra el Juventus.

Lozano se ha quedado al margen en el Nápoles desde la llegada de Gattuso al banquillo y apenas disputó 140 minutos (seis partidos de 16) bajo la gestión del italiano, que sustituyó a Carlo Ancelotti en diciembre.

El mexicano, que se convirtió el año pasado en el fichaje más caro de la historia del Nápoles (42 millones pagados al PSV por su ficha), difícilmente jugará este miércoles la final copera del estadio Olímpico, que pone en juego el primer trofeo "poscoronavirus" en una gran liga europea.

Gattuso elogió al Juventus, que "lleva años triunfando y tiene a jugadores con mentalidad ganadora" y advirtió de que su equipo deberá saltar al campo con "respeto".

Reconoció además su aprecio por el técnico juventino Maurizio Sarri y que ha estudiado a menudo los vídeos de sus tácticas para "copiar sus estrategias" e intentar enseñarlas a sus jugadores.