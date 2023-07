“No soy segundo por milagro”: ‘Checo’

México.- El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, mandó un recado a las personas que han criticado su desempeño en la máxima categoría del automovilismo. Esto, previo al Red Bull Showrun que se corrió en Madrid, España.

El mensaje fue breve: “No soy segundo [en la tabla de posiciones del Campeonato de Pilotos] por milagro”. “Checo” decidió restarle importancia a las críticas. Además, explicó que “lo importante es cómo acabará el año” en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, donde terminará la temporada.

“Siempre lo he dicho: en la Fórmula 1, siempre importa dónde terminas en Abu Dabi. Todo lo demás no importa. Mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo del mundial por milagro, es porque he ganado carreras”, sentenció.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

El objetivo de “Checo” Pérez es claro: subirse al podio del Gran Premio de Hungría. La carrera se celebrará el próximo domingo, 23 de julio, a las 7:00 (hora del centro de México).

“No hay días de descanso. Estamos preparándonos para Hungría”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram.