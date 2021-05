No subestimamos a León a pesar de las ausencia: Hernán Cristante

Hernán Cristante, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, advirtió que no pueden subestimar a León por las bajas que reportan para el juego de reclasificación, es por eso que su equipo se prepara para enfrentar de la mejor manera este choque, con la finalidad de colarse a la instancia final.

Los Esmeraldas reportan la baja de Luis "Chapo" Montes, por suspensión y Fernando Navarro, por lesión, y aunque consideró que son ausencias sensibles, los Diablos no pueden confiarse. "Sabemos que enfrente tenemos un equipo que viene con mucho trabajo, está bien dirigido, ha marcado una tendencia en el futbol mexicano. Es un equipo que juega realmente bien a la pelota, entonces no podemos subestimar porque no haya un par de jugadores de su plantel, tienen un plantel muy equilibrado y de cualquier forma es un equipo peligroso", expresó.

Así, aunque consideró que será un juego especial, por ser León el vigente Campeón y aseguró que lo importante será "lo que podamos poner en el campo de juego para sacar un resultado en una cancha difícil, contra un equipo difícil".

El estratega aseguró que de cara a este duelo se enfocaron en tratar "de elevar esa consistencia. No solamente se hace hablando sino trabajando, dándole más seguridad, mejores circuitos, mejor acompañamiento. Nosotros tenemos que estar muy atentos, mucho más finos a la hora de la ejecución y saber que vamos a jugar un partido difícil, para nosotros igual que para ellos es una final, y hay que ´poner toda la carne al asador´, prestarle más atención a los detalles", explicó.

Detalle

Por otro lado, Cristante Mandarino habló del detalle de enviar una ofrenda floral a la familia del aficionado de los Diablos Rojos que lamentablemente perdió la vida en el accidente del metro de la Ciudad de México, destacando la importancia de que, como jugadores y gente de futbol, sean cercanos a la gente. "Es una iniciativa de mi hija (Gianna Cristante), ella me lo comentó. Alguien se contactó con ella y le comentó, entonces uno tiene que estar cercano con la gente que te ofrece cariño, que tiene la misma pasión que tienes tú. El jugador lo vive, lo siente, todos estuvieron al pendiente también si se necesitaba algo. Incluso esta semana se va hablar con la familia para ver si necesitan algo más. Esto fue una tragedia no solamente para esta familia sino para muchas otras familias que han tenido un ser querido involucrado en el accidente. Nosotros no podemos más que solidarizarnos y estar al pendiente de los que se pueda aportar", concluyó.