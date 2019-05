No tengo duda de que Atlético de SL peleará por títulos: Marrero

El Atlético San Luis y su nueva administración podrán tener inexperiencia en la Liga MX, ahora que lograron el ascenso; sin embargo, aseguran que cuentan con los recursos para mantener un proyecto sano y competitivo.

"Tenemos un buen respaldo, queremos seguir creciendo, el año pasado se pagaron los errores de no conocer un futbol, pero teníamos claro lo importante que era esta victoria", señaló Alberto Marrero, CEO del cuadro potosino.

Apenas el 13 de marzo de 2017 se confirmaba que el Atlético de Madrid, uno de los equipos más importantes de España, adquiría el 61 por ciento de las acciones de la entidad mexicana y creó una sociedad con la familia Payán Espinosa (19%) y con el empresario Francisco Ávila (20%).

A dos años de la apuesta, y todavía con algunos aficionados que se aferran a sus camisetas azul y oro, el Atlético de San Luis le regresó a la región un equipo en el máximo circuito, pero ahora con los rojo y blanco del Atleti.

"El objetivo se cumplió, era algo que ya estaba puesto sobre la mesa, llegar a la élite del futbol mexicano cuanto antes... y se logró en poco tiempo.

"Es una planeación compleja la que viene, pero hay que disfrutar por ahora, porque habrá mucho trabajo detrás, no sólo en el campo de juego, sino de los que trabajamos aquí y la afición, a la que le toca seguir apoyando", resaltó el directivo de origen español.

Pese a que Marrero evitó entrar en detalles sobre el presupuesto que se destinará para reforzar al equipo, sí dejó ver su fe en la continuidad del técnico Alfonso Sosa, quien se ha convertido en un experto del ascenso tras su historial con Leones Negros y Necaxa.

"A Sosa lo admiro por cómo formó un gran grupo. Es una persona importante, estoy agradecido con él por aconsejarme con la experiencia que tiene en el Ascenso. Ahora quiere y tiene la Liga MX por delante".

El nuevo integrante de la Primera División, además de recurrir a una gran inversión para conseguir la certificación, se hizo de los títulos del Apertura 2018 y del Clausura 2019 con una plantilla ampliamente competitiva y con un valor de casi 11 millones de dólares, más otros tres millones para la remodelación del Alfonso Lastras, su casa.

"Vamos por grandes cosas. Es difícil llegar de fuera y tener poco tiempo de conocer el medio. Pero hay que seguir, esto apenas empieza, se viene lo más bonito del proyecto, no tengo duda de que pelearemos por títulos... tenemos claro que queremos hacer historia", concluyó el dirigente, quien ya busca su refuerzos.