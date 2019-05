"No volveremos a cometer los errores de la final pasada", advierte Maradona

Frente a frente, cara a cara. Sonrientes por fuera, con furia por dentro.

Todo por buscar el máximo circuito. Diego Armando Maradona, por los Dorados; Alfonso Sosa, del Atlético San Luis.

Sin máscaras en el Día de medios de la final de Ascenso MX.

La primera respuesta es por parte del Pelusa, quien elogió el trabajo de su homólogo y lo felicitó por encontrárselo nuevamente en una final, a lo que el técnico del San Luis respondió la cortesía con sonrisa franca; por lo menos eso se cree.

"Poncho" Sosa se mostró muy argentino, no se guardó nada de humildad y fue contundente: "Instituciones serias en el Ascenso como Dorados, como San Luis provocan esta movilización, tanto de medios como de la gente misma, porque no son instituciones cualquiera, ambas han hecho los méritos necesarios para estar en la Primera División, ojalá que los dos pudieran ascender, pero la realidad es que uno sólo lo puede hacer", refirió.

Diego tomó el turno. En su lenguaje lento y casi inentendible, dijo estar preparado para todo: "En el futbol no te puedes confiar de nadie, hoy cualquiera le gana a cualquiera, no hay equipos invencibles, acá si no trabajas en la semana, el domingo no puedes competir".

Maradona ha aprendido, y aceptó que perder hace seis meses contra el San Luis, le sirvió: "Lo único que puedo decir es que la final pasada me sirvió a mí y a todos, no volveremos a cometer esos errores", aseguró.

Si los Dorados ganan la serie, se deberán jugar otros dos partidos para saber cuál sube de categoría: "Uno tiene que trabajar psicológicamente con los jugadores para eso, al margen del campo, al margen del Atlético, se tienen que mentalizar que estos juegos son de vida o muerte".