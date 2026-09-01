Noche redonda vivió el San Luis femenil

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El Club Atlético de San Luis Femenil vivió una noche redonda en el Estadio Alfonso Lastras, donde consiguió una contundente victoria ante Atlas. Tras el triunfo, el director técnico Ignacio Quintana destacó el resultado, aunque dejó claro que el equipo no debe caer en excesos de confianza.

El estratega mexicano señaló que el cuerpo técnico y la directiva mantienen grandes ambiciones, pero han trabajado con paciencia y estrategia para alcanzar los objetivos trazados.

"Lo de hoy podríamos pensar que es un techo, podríamos pensar que es suficiente, pero el mensaje ahí adentro es que vamos a disfrutarlo y mañana hay que trabajar por los otros tres puntos", expresó Quintana.

El entrenador también subrayó que, pese al buen momento y a que las potosinas se encuentran actualmente en el segundo lugar de su grupo, todavía queda mucho camino por recorrer en el torneo. "Al final no hemos logrado nada, estamos ahorita de segundo lugar en el grupo, pero el torneo todavía es largo, todavía faltan bastantes fechas, bastantes puntos", afirmó.

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Quintana también habló sobre su continuidad al frente del proyecto y reconoció la confianza que ha recibido por parte de la directiva, destacando que la mejor manera de responder a ese respaldo es con resultados como el conseguido ante Atlas.

Para el técnico potosino, la goleada debe representar un impulso, pero no un punto de llegada. El mensaje al interior del equipo es claro: disfrutar el triunfo y comenzar inmediatamente el trabajo para buscar los siguientes tres puntos.