Nono Costa retiene título mundial de peso mosca

El artemarcialista brasileño radicado en Puebla, Alessandro "Nono" Costa, retuvo con éxito el cinturón mundial de peso mosca de Lux Fight League, al imponerse por sumisión al regiomontano Kike "Locote" González, en el combate estelar de Lux 018 Fight In Paradise presentado por Amistad, que se celebró en el Forum Mundo Imperial de Riviera Diamante de Acapulco en Guerrero.

El oriundo de Manaos, Brasil, obtuvo de esta manera su décima victoria en su carrera profesional y su segunda defensa del cetro de las 125 libras de la empresa más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) en Latinoamérica.

Al minuto con 37 segundos del tercer round, la réferi de la contienda decidió parar la pelea ante el constante embate del sudamericano, radicado en Puebla, quien dejó seriamente lastimado a su rival de la noche en su pierna izquierda.

En el inicio del combate, pactado a cinco rounds, "Locote" González sorprendió al tomar la iniciativa e incluso propinarle un derribo al monarca, quien se recuperó pronto de esta situación y pagó con la misma moneda al regiomontano.

En el segundo asalto, Costa castigó severamente la pierna izquierda de Kike, quien producto de ello sufrió un gran hematoma en dicha articulación. En los últimos instantes del segundo round, Alessandro aplicó un castigo al brazo de su rival, a quien el aviso de finalización del episodio le salvó de perder sin llegar al tercer asalto.

El brasileño volvió a llevar a la lona a su oponente para aplicarle golpes certeros y precisos que lo hicieron ceder ante la presión del campeón. "No tengo palabras para este momento, he perdido personas entrañables en este año que fue muy difícil, a pesar de ello he estado bien", apuntó "Nono" Costa, tras llevarse la victoria en el octágono.

"Soy mitad brasileño y mitad mexicano, sabía que Kike venía a matar, es un gran guerrero, pero va a estar muy complicado que alguien me quite el cinturón", sentenció el brasileño, quien agradeció la oportunidad de la defensa.

En otros resultados de la velada Lux 018 presentada por Amistad, Ramón Cardozo se impuso por decisión unánime a Luis "Monki" Martínez, en la pelea que abrió el cartel principal.

En tanto, el chihuahuense Luis "Niño Azteca" Rodríguez derrotó por sumisión al regiomontano Uriel Uribe, en la división mosca. Mientras que el capitalino Édgar "Ram" García doblegó por nocaut al regiomontano Pablo "Pelotero" Sánchez.