Norma Palafox, influyente en redes

GUADALAJARA, Jal.- La presencia de Norma Palafox en el futbol femenil de nuestro país ha traspasado los límites de un terreno de juego. La delantera del Guadalajara ha encontrado un nicho diferente, donde ahora mismo, marca tendencia a nivel mundial.

Su constante actividad y crecimiento en las redes sociales ha generado una gran cantidad de comentarios a favor y en contra de lo realizado por Norma Palafox, sin embargo, la campeona con Chivas Femenil no ve problema alguno y asegura que su labor en el rectángulo verde no cambia por estar al tanto en redes sociales.

"Antes pensaba que estaba peleado jugar futbol y dedicarme a redes, sentía como de que ´van a decir que me dedico a hacer más cosas en redes sociales que lo que quiero hacer en futbol´ pero en realidad no. Que yo esté en redes sociales, no quita mi compromiso, mis ganas que tengo de dejar todo en la cancha, estoy metida al cien por ciento, se a donde quiero llegar".

Dedicarse a sus redes sociales no le quita tiempo a Norma, quien no siente que esto afecte su rendimiento en los partidos o entrenamientos por lo que pueden unirse ambas actividades para encontrar un equilibrio.

"Si se da la oportunidad de tener estas dos a la vez, que la verdad no se pierde mucho tiempo, no es como que dejo de entrenar o no rindo en la cancha porque publique algo, yo lo veo de esa manera, no está para nada peleado, son oportunidades y se tienen que aprovechar. Lo hago porque de verdad me gusta, se me da bien, no está nada peleado, cualquier jugadora puede hacerlo y bueno, yo lo veo de esa forma".

A sus 21 años de edad, Norma es la segunda futbolista en el mundo con el mayor impacto en redes, siendo escolta de la norteamericana Alex Morgan. La delantera rojiblanca registra 4.1 millones de seguidores, cifras que la tomaron por sorpresa.

"No tenía ni idea de las estadísticas hasta que hablé con mi representante sobre la situación. Para mi es satisfactorio dar a reflejar que cualquiera puede, que sea de donde vengas lo puedes lograr, la verdad pues ha sido trabajo, nada es casualidad, nada cae del cielo, gracias a Dios se me da la oportunidad".

Norma Palafox va por la marca de Rubí y el título de goleo

La salida de Rubí Soto a España dejó su marca de goleadora histórica en 20 anotaciones. Ahora, para este nuevo torneo, Norma Palafox buscará tomar el rol de protagonista y referente del equipo a la ofensiva.

Dos metas son fijas para Norma. El título de goleo y por ende, buscar superar la marca de Rubí a lo largo del Apertura 2020.

"Uno de mis objetivos es ser campeona de goleo, si en esa suma llega a superar la marca o ser una de las históricas, pues la verdad sería una gran satisfacción. Ahorita mientras sigamos sumando goles para el equipo, para mi cuenta, no pasa nada. Espero se me dé la oportunidad, uno siempre sueña con ese tipo de cosas, pero mi prioridad ahorita es más sumar, sumar, sumar, si se da, pues yo encantada".

Su regreso a las canchas no fue el esperado y eso ha dejado un hambre de triunfo en Norma. La delantera rojiblanca asegura que la afición podrá ver una nueva versión de ella, soñando con volver a sentir los momentos importantes en el club, como una liguilla.

"Traigo algo atorado, tengo muchísimas ganas de recuperar, estar mejor que nunca, vivir una liguilla, estar en esas etapas de estrés total en el equipo y seguir disfrutando. Venía con muchísimo entusiasmo de seguir mejorando para estar en la mejor disposición del equipo, pero esto ocurrió y me queda el hambre. Me quedan muchas cosas que quiero sacar, espero que vean una nueva versión de mí. Traigo mucha hambre y ganas de dar todo en la cancha".