Norma Palafox no tendrá un retiro definitivo del futbol

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer la salida de Norma Palafox de Chivas Femenil, que sería para ir a participar a un programa de televisión, la atacante aclaró a través de su cuenta de Instagram, que esta situación no significa un retiro definitivo del futbol.

La ahora exgoleadora del Rebaño, señaló: "No me retiro completamente del futbol, como ya mencioné anteriormente es una pequeña pausa, sé rotundamente que este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo".

En la misiva se mostró agradecida con el club por los dos años y medio que estuvo. "Gracias al Club Guadalajara por el apoyo brindado estos dos años y medio, para mí siempre será un orgullo y privilegio portar los colores del club más grande de México, los llevo a todos en el corazón. Saludo a toda la afición y hasta pronto", escribió.