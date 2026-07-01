Noruega elimina a Costa de Marfil

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DALLAS, EU..- Un gol de Erling Haaland en los minutos finales del partido dio el pase a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar apuradamente 2-1 a un aguerrido Costa de Marfil en el estadio Dallas, en Estados Unidos.

En un partido muy disputado con llegadas en ambas puertas, los noruegos sacaron la mejor parte para definir la serie, que se le estaba comprometiendo por el impulso al frente de los marfileños.

Noruega se fue al frente del marcador al minuto 39 del primer tiempo tras un impecable disparo al ángulo de Antonio Nusa que el portero Yahia Fofana no sólo "voló" para hacer más espectacular la anotación.

Costa de Marfil se fue con todo por el empate, pero su falta de definición hacía que se perdiera en el intento.

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No fue sino hasta el 74 que Amad Diallo puso el 1-1 tras una buena jugada personal para fusilar a Orjan Nyland.

El partido se volvió más intenso, con más llegadas de peligro, pero fue Haaland, al 85, que puso el 2-1 para Noruega, tras rematar sólo en el área.

Después los marfileños buscaron con todo el empate para alargar el encuentro, pero su insistencia no prosperó y quedaron fuera del Mundial.

Ahora Noruega se medirá a Brasil el próximo domingo en el estadio Nueva York.