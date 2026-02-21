Noruega gana su 17mo. oro

ANTERSELVA.- El noruego Johannes Dale-Skjevdal fue el único biatleta que acertó los 20 blancos en la prueba de salida en masa de 15 kilómetros el viernes y se encamino al ora, la 17ma medalla dorada de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, con lo que rompió el récord de más oros ganados por un país en unos misma justa olímpica de invierno.

Noruega había establecido el récord en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 con 16 medallas de oro.

"Es un muy buen cierre para mis primeros Juegos Olímpicos, y además es la primera vez que tiro 20 de 20. Qué día para hacerlo", afirmó Dale-Skjevdal. "Es real, y no encuentro las palabras, pero es simplemente increíble, por supuesto".

Dale-Skjevdal tomó la delantera después de la primera tanda de tiro de pie con una serie perfecta y completó las cinco vueltas sobre nieve recién compactada y con vientos racheados en 39 minutos y 17,1 segundos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su compañero Sturla Holm Laegreid falló solo un blanco y terminó a 10,5 segundos para llevarse la plata. Fue su quinta medalla en estos Juegos Olímpicos: tres de plata y dos de bronce.

Laegreid, que cumplió 29 años de edad el viernes, señaló que fue un día especial.

"Fue una carrera dura", manifestó. "La nieve está muy lenta. Las condiciones en el campo de tiro son ventosas, así que fue una carrera que tuve que pelear. Hoy estaba en modo luchador, así que me vino bien".

El alemán Philipp Horn falló solo un blanco en su última tanda de tiro y salió del campo de tiro en tercer lugar, pero el francés Quentin Fillon Maillet, que erró cuatro en el día, persiguió a Horn y lo superó en una gran subida, y se quedó con el bronce, a 25,6 segundos de Dale-Skjevdal.

Fillon Maillet dijo que se sintió fuerte esquiando y que estaba entusiasmado por ganar su novena medalla olímpica.

"No sentí dolor en las piernas, así que pude apretar fuerte", dijo. "No estuve tan bien en el campo de tiro, pero bueno, no importa. Sigue siendo una medalla, y con estos Juegos ahora suma nueve en total. Eso es increíble".

Horn afirmó que fue una enorme decepción.

"Estuve genial en el campo de tiro", dijo. "Me mantuve tranquilo y relajado, e hice mi trabajo, pero en la última vuelta simplemente no fui lo bastante fuerte. Fue un cuarto lugar, que en los Juegos Olímpicos no vale nada".

Fillon Maillet, quien integró el equipo que ganó el oro en el relevo mixto y en el relevo masculino, también ganó el oro en el sprint.

La salida en masa femenina de 12,5 kilómetros está programada para el sábado —el último día de la competencia olímpica de biatlón.