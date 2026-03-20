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Nottingham Forest vence a Midtjylland

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Nottingham Forest vence a Midtjylland

Nottingham Forest alcanzó el jueves los cuartos de final de la Liga Europa tras imponerse a Midtjylland en la tanda de penales en Dinamarca.

Los suplentes Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré y Neco Williams convirtieron desde los once metros, mientras que Midtjylland falló sus tres lanzamientos.

Midtjylland había sorprendido a Forest 1-0 en el partido de ida de los octavos de final en el City Ground, pero el argentino Nicolás Domínguez y Ryan Yates marcaron para los visitantes el jueves.

Parecía que el equipo inglés se encaminaba a los cuartos de final antes de que Martin Erlic, de Midtjylland, anotara para dejar el marcador global 2-2 y forzar la prórroga.

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El entrenador de Forest, Vítor Pereira, había dado descanso a varios titulares de cara a un partido clave de la Liga Premier contra Tottenham el domingo. Ambos equipos están apenas por encima de la zona de descenso.

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